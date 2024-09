Piazza Capuana a Napoli, sorpreso con la droga: arrestato 32enne L'intervento degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro ad una donna.

Gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’idagato che è stato trovato in possesso di quattro involucri di cocaina e 55 euro, evidente provento dell’attività criminosa; l’acquirente, invece, è stata trovata in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 32enne nigeriano con precedenti a carico, è stato arrestato in per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Controlli anche a Frattamaggiore

Gli agenti del locale commissariato, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore. Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 80 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli e contestata una violazione del codice della strada.