Porta Capuana a Napoli: sorpreso a cedere la droga e arrestato Un 38enne tunisino deve rispondere di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato entrambi. L’indagato è stato trovato in possesso di 28 involucri di cocaina del peso di circa 4 grammi e di 115 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, un 38enne tunisino con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.