Forza posto di blocco e si schianta contro un'uto: quattro feriti Non ha patente e assicurazione: arrestato dai carabinieri

Non ha patente e assicurazione e fugge quando i carabinieri gli intimano l’alt, perde il controllo della sua auto e ne prende in pieno un’altra,mandando tre persone in ospedale.



Succede tutto in via Vicinale Monti, nel quartiere Pianura di Napoli. I carabinieri della stazione locale eseguono controlli in strada ad uomo.

La cronaca raccontata dai carabinieri:

"Si solleva la paletta e il militare indica il luogo dove sostare col veicolo. L'uomo non intende fermarsi, gli avrebbero sequestrato l’auto e notificato chissà quante contravvenzioni. Così spinge sull’acceleratore e scappa. I militari lo tallonano ma percorrono poche centinaia di metri quando il 30enne non riesce più a governare la macchina, complici alta velocità e adrenalina. La sua utilitaria finisce nel senso opposto di marcia e si schianta in un violento frontale con un'altra auto. Per lui qualche graffio e poi le manette".

Più delicate le condizioni di un 77enne, passeggero del veicolo guidato da un 87enne. Con loro anche una donna di 72 anni. Il primo se la caverà con 30 giorni di prognosi, gli altri con 7. L'uomo è finito ai domiciliari, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.