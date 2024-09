Traffico di droga nel napoletano, smantellata potente organizzazione: 21 arresti Ordinanza cautelare su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 21 persone (per 14 custodia in carcere, per 7 arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di varie tipologie di droga.

In particolare, all’esito delle indagini, sarebbe emersa l’operatività di due gruppi associati, attivi nella zona di Ercolano e territori limitrofi, l’individuazione di varie piazze di spaccio e di plurimi episodi di cessione -anche giornalieri- di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle investigazioni erano arrestate in flagranza diverse persone nonché sequestrate varie tipologie di droga (hashish, cocaina, crack) e somme in contanti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.