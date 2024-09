Tenta di rubare una vettura in sosta: arrestato un 28enne L'intervento della polizia al corso Garibaldi

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in corso Garibaldi per la segnalazione di furto su un veicolo in sosta.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un soggetto all’interno dell’abitacolo della vettura segnalata; in quei frangenti, il predetto, accortosi della loro presenza, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il deflettore anteriore dell’auto era stato infranto, l’impianto di accensione manomesso e la scatola sottosterzo danneggiata.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 28enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.