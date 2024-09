Sequestrati oltre 117.000 prodotti scolastici e articoli di cancelleria L'operazione della guardia di finanza nel napoletano

Lotta alla contraffazione in Campania da parte delle fiamme gialle. Nel napoletano i finanzieri hanno denunciato una persona per introduzione nello stato e commercio di prodotti falsificati e ricettazione. Sequestrati oltre 117.000 prodotti scolastici e articoli di cancelleria contraffatti. In azione i militari di Giugliano in Campania a Marano di Napoli.

La scoperta è stata fatta all'interno di un parco residenziale, in un locale apparentemente privo di attività commerciali, dove invece era stata allestira una vera e propria linea di assemblaggio di prodotti contraffatti.

Nel laboratorio è stata sorpresa una persona che confezionava il materiale: si tratta di articoli di cartoleria e cancelleria contraffatti. All'interno anche un macchinario da imballaggio, con alcuni rotoli di cellophane e due banchi da lavoro.

Tra i prodotti sequestrati, destinati ad alimentare il mercato illecito, circa 70.000 album da disegno di vario formato e grammatura, nei quali, su ogni singolo foglio, era impresso, a secco, un noto marchio, nonché un migliaio di gomme per cancellare di una nota marca. Le indagini sono ancora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi.