Napoli, 100 carabinieri in più al giorno: ecco il piano nazionale dell'Arma Rassicurazione sociale e lotta al degrado urbano

Garantire livelli di sicurezza elevati, con servizi straordinari di controllo del territorio mirati. E’ il piano dei carabinieri del comando provinciale di Napoli per rispondere alle istanze di legalità invocate dalla popolazione.

Un’ulteriore rafforzamento dei controlli pianificati quotidianamente, effettuati con il prezioso contributo dei reparti speciali dell’Arma. Lo scopo è quello di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e quel conseguente degrado che inciderebbe in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini.



I servizi, promossi dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in più aree metropolitane della penisola, sono programmati d’intesa con le altre forze di polizia, sotto il coordinamento della Prefettura.

Scenari dei controlli le aree attorno alle principali stazioni ferroviarie e tutti quei quartieri caratterizzati da possibili criticità nell’ordine e nella sicurezza pubblica.



Controlli orientati a offrire al cittadino una percezione di sicurezza sempre più intensa e rassicurante.

100 carabinieri in più al giorno, vicini ai negozianti, agli anziani e a tutti coloro che ricoprono il ruolo delicato di incaricato di pubblico servizio.



Le prime battute di un format destinato a ripetersi con cadenza stabilita, nei quartieri Spagnoli e nell’area occidentale di Napoli, dal rione Traiano fino a Bagnoli.



La cifra dello sforzo compiuto è nelle ultime 72 ore. 625 il numero di persone identificate, 340 quello dei veicoli passati al setaccio.



Si parte dall’area occidentale di Napoli, con i quartieri Bagnoli, Fuorigrotta e Soccavo. 12 i parcheggiatori abusivi denunciati, quasi tutti concentrati attorno alle strutture sanitarie della zona. I controlli alla circolazione hanno registrato ben 47 contravvenzioni, alcune elevate anche ad auto con targa straniera, non registrati nel Registro Veicoli esteri. 7 i veicoli sequestrati, 2 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura.



Sull’onda lunga dei controlli, le parole del Maggiore Luca Colombari, comandante della Compagnia Carabinieri Napoli Bagnoli: “Fuorigrotta è da sempre considerato uno dei quartieri più attivi e vivi nella città di Napoli. E’ per questo motivo che l’Arma dei Carabinieri, d’intesa con le Autorità locali di Pubblica Sicurezza, ha voluto incrementare in questi giorni la presenza dei Carabinieri impegnati in particolari servizi di controllo del territorio, che vanno ad affiancare l’attività che quotidianamente viene svolta dalla Stazione Carabinieri e dalle altre articolazioni dell’Arma. Decine di Carabinieri sono giornalmente impegnati, in via praticamente esclusiva, a rinforzare l’attività di prevenzione e a garantire una maggiore presenza e una pronta vicinanza ai cittadini, andando a presidiare le aree maggiormente sensibili, come le locali stazioni della linea metropolitana e della Cumana, o ancora nei pressi degli istituti scolastici e dei mercati rionali. Presidi di sicurezza che hanno lo scopo di ridurre il più possibile i fenomeni di microcriminalità e che puntano il faro su tutti i fenomeni di illegalità: dallo spaccio di stupefacenti alla presenza dei tantissimi abusivi della sosta, passando dalle violazioni al codice della strada. Proprio in quest’ultimo settore, l’attenzione è rivolta maggiormente alle tantissime targhe estere che circolano sul nostro territorio, spesso prive di copertura assicurativa e quindi ancor più pericolose per i cittadini onesti. Un’attività di controllo che si sta rivelando tanto più efficace grazie alla collaborazione della stessa cittadinanza, che apprezza e la presenza dei nostri Carabinieri e con noi collabora con le numerose segnalazioni che quotidianamente arrivano al 112, perché è grande la voglia dei tantissimi napoletani per bene di sentirsi al sicuro”.



In campo anche i militari della Compagnia Centro. L’attenzione è focalizzata soprattutto nei Quartieri Spagnoli e nel centro storico. L’evidente presenza di Carabinieri si è sostanziata in risultati rilevanti.



A dare forza all’impegno dell’Arma in queste zone, specie sotto il punto di vista preventivo, le dichiarazioni del Maggiore Giordano Tognoni, Comandante della Compagnia di Napoli Centro: “I carabinieri del comando provinciale di Napoli sono impegnati in alcune aree delle città considerate tra le più sensibili non solo con finalità repressive ma anche con l’obiettivo di prevenire la commissione di illecita attività e di rassicurare la popolazione in relazione a dinamiche tipiche di fenomeni di micro proprietà, quali ad esempio i reati contro il patrimonio e quelli in danno della sicurezza urbana”.



Non solo vicinanza e presidio visibile, in centro città sono stati compiuti passi importanti anche nella repressione. Arrestato per spaccio di stupefacenti un 25enne di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso in piazza Bellini mentre cedeva una bustina di marijuana ad un cliente del posto, poi sanzionato amministrativamente. Il 25enne è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.



Sequestrati a carico di ignoti un caricatore per pistola e 119 proiettili di vario calibro. Era tutto nascosto in via Francesco Saverio Correra, una parte in un piccolo vano ricavato in un muro di un palazzo, l’altra in una cassetta elettrica.



Due minorenni di 15 e 16 anni sono stati denunciati per non aver rispettato l’alt dei militari, impegnati in un posto di controllo. Erano in scooter, entrambi senza casco. Sono fuggiti e, dopo un inseguimento di 1 chilometro circa, sono stati bloccati e denunciati. Durante le fasi dell’identificazione hanno reagito, colpendo i carabinieri intervenuti.



Un 56enne dovrà rispondere di porto abusivo di arma. Nella cintola un coltello a serramanico di 20 centimetri.



Non mancano i sequestri di droga. 134 grammi la somma complessiva della marijuana, del crack e dell’hashish trovati in due aree condominiali in vicoletto dell’avvocata e vico del consiglio.



Un 26enne e un 35enne sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio della nazione.

4 i parcheggiatori abusivi individuati, tutti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. Sono 3 le persone trovate alla guida nonostante non avessero mai conseguito la patente. 51 le contravvenzioni al codice della strada, molte per guida senza casco o in area pedonale. 31 il conto dei veicoli sequestrati, 3 quelli con targa straniera. In centro città sono 5 gli assuntori di droga sanzionati e segnalati alla Prefettura.



Anche oggi i carabinieri del comando provinciale di Napoli saranno impegnati nei controlli straordinari. Verrà impiegato anche un velivolo del nucleo Carabinieri elicotteristi di Pontecagnano che non solo potrà osservare dall’alto le zone da setacciare ma anche essere il giusto collegamento tra centrale operativa e le pattuglie sul territorio.