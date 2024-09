Casandrino e Grumo Nevano nella lente d'ingrandimento del reparto prevenzione Controlli della polizia

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Casandrino e Grumo Nevano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 202 persone, di cui 46 con precedenti di polizia e 23 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, controllati 112 veicoli e contestate 6 violazioni del codice della strada; sono stati, altresì, controllati 3 esercizi commerciali.

Infine, gli operatori hanno denunciato un61enne di Grumo Nevano per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi poiché, nella sua abitazione, hanno rinvenuto numerosi capi di abbigliamento, profumi e 4 orologi palesemente contraffatti, di cui il prevenuto non ha saputo giustificare la provenienza.