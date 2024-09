Vasto, sorpreso con la droga: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne gambiano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e doccorso pubblico, nel transitare in via Torino, hanno notato alcune persone con delle banconote in mano che stavano per cederle ad un uomo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 8 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 25 grammi e di 490 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 34enne gambiano irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.