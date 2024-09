Operazione stazioni sicure: due arresti della polizia a Napoli Identificate complessivamente 7000 persone, di cui 1000 con precedenti

Personale del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, impegnato nei servizi antiborseggio, ha arrestato per furto aggravato un 56enne algerino con precedenti.

I poliziotti, all’interno della stazione di Napoli Centrale, hanno notato un uomo che si stava aggirando, con fare sospetto, all’interno dello scalo ferroviario, scrutando insistentemente i bagagli dei viaggiatori in partenza.

Lo hanno monitorato seguendolo, a debita distanza, verso la linea 1 dalla metropolitana dove lo stesso si è posto alle spalle di un uomo e, approfittando della calca dei viaggiatori in partenza, gli ha sfilato il portafogli per poi allontanarsi ma è stato repentinamente bloccato.

La vittima, però, non essendosi accorta di nulla, intanto era salita su un treno in partenza, dopo poco, è stata rintracciata telefonicamente e, una volta raggiunti gli Uffici Polfer, le è stato riconsegnato il maltolto.

Sempre all’interno della Stazione di Napoli Centrale, gli agenti hanno arrestato una 42enne di Caserta per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna è stata sorpresa mentre si avvicinava ai passanti infastidendoli con continue richieste di denaro, per tali motivi, gli operatori sono intervenuti ma la 42enne ha iniziato ad urlare proferendo frasi offensive per poi scagliarsi con violenza contro di loro finché non è stata bloccata.

Infine, nella settimana appena trascorsa, sono state identificate complessivamente 7000 persone, di cui 1000 con precedenti.