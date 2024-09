Investito da un'auto: muore un 74enne E' accaduto in via Cinthia, a Fuorigrotta

Un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 31enne in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli . Secondo quanto ha ricostruito la Polizia Locale, l'automobilista stava percorrendo la strada in direzione di marcia verso il quartiere Pianura proveniente da Fuorigrotta. Giunto nei pressi dell'ingresso dell'Università "Federico II", ha investito il pedone, residente nel quartiere di Soccavo. A causa delle gravi lesioni riportate, l'anziano è deceduto sul posto. Nonostante l'immediato intervento del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano ei sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 74enne. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale dell'unità operativa Infortunistica Stradale che sta conducendo tutte le indagini necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici per verificare un eventuale stato di alterazione psicofisica. Al momento, la patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 74enne deceduto lascia la moglie e quattro figli. Questo è il 20esimo incidente mortale del 2024 a Napoli di cui 10 pedoni, 9 conducenti di motoveicoli ed 1 ciclista.