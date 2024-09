Problemi tecnici: interrotta una tratta della Circumvesuviana Disagi per gli utenti sulla linea San Giorgio - Baiano

Inconvenienti tecnici: interrotta tratta della Circumvesuviana. Inizio giornata all'insegna dei disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite da Eav. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno, "causa problemi, tecnici al momento la circolazione ferroviaria sulla linea San Giorgio-Baiano è interrotta tra le stazioni di Volla e Pomigliano". È stato istituito un servizio automobilistico sostitutivo sulla tratta Pomigliano-Volla. "In alternativa - ricorda l'azienda di trasporti - è possibile usufruire anche del servizio sostitutivo a supporto del servizio ferroviario".