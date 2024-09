Area adibita a deposito di auto rubate sequestrata Numerose le carcasse non identificabili

Gli agenti della Polizia Locale, Unità Tutela Edilizia, durante le attività di controllo del territorio di Marianella per la repressione dei reati ambientali è intervenuta in prossimità del Parco Urbano vicino Piazzetta Marianella dove gli agenti hanno individuato un'area di circa 1500 metri quadrati che veniva utilizzata come deposito di accantonamento di rifiuti di ogni genere. Durante i controlli sono stati rinvenute numerose carcasse di autoveicoli non identificabili in quanto completamente cannibalizzati, attivi - secondo la Polizia locale - oggetto di furto. Solo due autoveicoli, risultati denunciati per furto, presentavano ancora numeri di identificazione sui quali sono in corso accertamenti per stabilire se utilizzati per ulteriori reati. L'intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo per consentire all'autorità giudiziaria di condurre le successive indagini, affidandone la custodia al dirigente del Comune di Napoli .