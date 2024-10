Furti di auto nel napoletano: due persone arrestate dai carabinieri In manette grazie alle telecamete della video sorveglianza

Un’auto sospetta si aggira da qualche giorno tra i comuni della provincia a nord di Napoli. Sembrerebbe legata ad alcuni furti di veicoli. La targa è nell’agenda di tutti i carabinieri ma saranno quelli della stazione di Qualiano a individuarla.



La agganciano solo per un attimo in via Belvedere a Marano. E’ una Opel Corsa e il conducente non è solo.



15 minuti dopo i militari la ritrovano in sosta, in via Santa Maria a Cubito nella cittadina di Qualiano. Non fa in tempo a ripartire che i carabinieri gli bloccano il passo. In auto un 31enne incensurato e un 20enne* già noto alle forze dell’ordine. Nelle loro disponibilità vari arnesi da scasso e chiavi universali.



Dall’analisi delle telecamere installate in via Belvedere a Marano, emergerà che poco prima avevano compiuto il furto di una fiat 500 L parcheggiata davanti ad un supermercato. L’auto rubata è stata poi ritrovata e restituita al legittimo proprietario. I due sono finiti in manette, arrestati per concorso in furto aggravato. L’arresto è stato convalidato e sono entrambi ai domiciliari.