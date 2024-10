Sorpreso con la droga al corso Garibaldi a Napoli: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 19enne

I falchi della squadra mobile, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Pertanto, i poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una busta di marijuana del peso complessivo di circa 130 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 240 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 19enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.