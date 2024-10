Porta Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 18enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Porta Capuana, hanno notato una bicicletta con a bordo un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

L'uomo accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato, invano, di darsi alla fuga finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 7 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi e di 145 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 18enne tunisino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.