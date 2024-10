Omicidio Procopio, svolta nelle indagini: un arresto della polizia in Lombardia Operazione della squadra mobile di Napoli e Milano

Gli uomini della squadra mobile di Napoli, con l’ausilio dei colleghi di Milano ed il supporto tecnico del servizio centrale operativo, ha arrestato un uomo, rintracciato nel capoluogo lombardo, destinatario di decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso nei giorni scorsi dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli che coordina le indagini, in quanto gravemente indiziato dell'omicidio di Luigi Procopio avvenuto lo scorso 30 settembre 2024 nel centro di Napoli.



Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare, disposta in sede di indagini preliminari e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Il fermo dovrà essere sottoposto al giudice competente per la convalida.