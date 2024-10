Sorpreso a brandire una katana: arrestato dalla polizia L'intervento della polizia insieme ai militari dell'esercito

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato personale dell’esercito Italiano che stava trattenendo un uomo con in mano una katana.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno sin da subito tentato di riportarlo alla calma ma lo stesso, che risultava però poco collaborativo, ha continuato brandire la katana con fare aggressivo fino a quando, non senza difficoltà, è stato disarmato e bloccato.

Pertanto, un 26enne napoletano è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.