Un video registrato di nascosto costa le manette ad un 47enne Ecco cosa è successo

E’ stato il coraggio di una 63enne a mettere un punto alle vessazioni subite da un 82enne. Al momento giusto, ha attivato la telecamera del suo cellulare e ha registrato i maltrattamenti di cui era vittima la donna.

Il figlio di 47 anni, tossicodipendente, pretendeva quotidianamente denaro per affrontare l’astinenza.

Dai 20 ai 50 euro al giorno, sottratti da una pensione appena sufficiente a pagare affitto e bollette.

Il rifiuto non era contemplato, miccia di insulti e minacce di ogni genere.



Tra le immagini riprese dalla badante quelle del lancio di una bottiglia di vetro contro l’anziana. Uno dei tanti gesti umilianti finiti nella denuncia presentata ai carabinieri. In una delle sfuriate, l’uomo avrebbe puntato contro la madre addirittura un coltello. Solo per quei pochi euro.



I carabinieri della stazione di Pianura hanno acquisito i video, raccolto la testimonianza della vittima e raggiunto la sua abitazione. In casa il 47enne, vestito con gli stessi abiti ripresi nel video più recente.

L’uomo è finito in manette, arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. E’ ora in carcere in attesa di giudizio.