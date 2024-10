Soccavo, sorpreso con la droga: la polizia arresta un 22enne Detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli gli agenti del commissariato San Paolo, nel transitare in via Orazio Conclite, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, protamente intervenuti, hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato un giovane che è stato trovato in possesso di 10 involucri di hashish del peso di circa 9 grammi e 205 euro.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 22enne di Castel Volturno, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.