Sorpreso a cedere droga ad un cliente: arrestato Manette per un 45enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 45enne napoletano con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Decumani, hanno notato, in vico Soprammuro, un uomo che, dopo essere sceso da uno scooter, ha prelevato qualcosa nei pressi di una cassetta del gas per poi consegnarla ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

Pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di due involucri di cocaina; nei pressi della cassetta del gas, invece, i poliziotti hanno rinvenuto altri 41 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 6 grammi, 3 pezzi di hashish del peso di circa 8 grammi e 545 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.