Boscotrecase, operazione dei carabinieri: madre, figlio e genero in manette Blitz antidroga nel comune napoletano

Blitz antidroga a Boscotrecase per i carabinieri della locale stazione che hanno arrestato 3 persone rispettivamente madre, figlio e genero tutti già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove si trovavano i 3 e lì hanno rinvenuto e sequestrato 4,6 chili di marijuana e 1,3 chili di hashish. Trovati e sequestrati anche 840 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio