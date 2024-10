Sanità, sorpreso con la droga: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 24enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 24enne napoletano con precedenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Antonio Villari, hanno notato un soggetto che, con fare sospetto, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di una busta.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 21 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 30 grammi, 7 bustine di hashish del peso complessivo di circa 18 grammi e di 100 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.