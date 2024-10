Chiaia, sorpreso con la droga: arrestato un 58enne L'operazione della polizia

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 58enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti dei commissariati Montecalvario e San Ferdinando, hanno controllato, in vico Gradoni a Chiaia, un uomo trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina del peso di circa 3 grammi, 3 stecche di hashish del peso complessivo di circa 30 grammi e 4800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.