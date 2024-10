Aggredisce militari dell'Esercito in piazza Bellini: arrestato 44enne napoletano Poco aveva aggredito verbalmente alcuni passanti

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano per lesioni, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Bellini, in ausilio a personale dell’Esercito Italiano, per la presenza di una persona molesta.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato i militari che stavano provando a bloccare un soggetto in evidente stato di alterazione psico-fisica che, nel tentativo di divincolarsi, li stava colpendo con calci e pugni; pertanto, sono intervenuti e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. I poliziotti hanno accertato che l’uomo, poco prima, senza apparente motivo, aveva aggredito verbalmente alcuni passanti e subito dopo, aveva oltraggiato e aggredito fisicamente personale dell’Esercito intervenuto per riportarlo alla calma.