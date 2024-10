Napoli, Piazza Carità: sorpreso con dosi di droga, arrestato Nei controlli predisposti e condotti dagli agenti del Commissariato Montecalvario

Ier sera personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi predisposti, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le vie Simonelli, del Formale e Speranzella in direzione piazza Carità, quando, probabilmente alla vista degli operatori, quest’ultimo saltava in sella ad uno scooter elettrico nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’uomo è stato inseguito e immediatamente raggiunto dove è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e 50 euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo, con precedenti anche specifici, è stato, pertanto, tratto in arresto dal personale operante.