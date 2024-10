Borrelli: "Una volpe tra i rifiuti a Napoli alla ricerca di cibo" Il deputato: "Periferie sempre più allo sbando e il degrado avanza"

Non dovrebbe, quindi, neanche far strano vedere in un centro abitato una volpe che raggiunge i cumuli di immondizia presenti sul marciapiede. Siamo nella periferia orientale di Napoli, tra Barra e Ponticelli.

L’animale selvatico ha cercato del cibo tra le buste della monnezza buttate a terra a formare una nauseante discarica a cielo aperto.

È ciò che si vede in video che alcuni residenti hanno inviato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Le periferie sono sempre più allo sbando ma, invece di intervenire, si preferisce far finta di non vedere e di continuare a nascondere la polvere sotto al tappeto. Solo poi quando avvengono drammi, tragedie, morti ammazzati- perché il crimine e la criminalità organizzata sono frutti dell’abbandono e del degrado- si si sveglia dal torpore e ci si ricorda che esistono quei posti.

Contrastare la criminalità richiede di eliminare il disagio sociale il quale non può essere debellato se persiste il degrado. Sono passaggi graduali che devono essere affrontati con caparbietà e costanza.”-ha dichiarato Borrelli.