Tenta di strangolare sua moglie, lei fugge sul balcone e chiede aiuto: arrestato A Torre del Greco, la donna ha subito vessazioni per dodici anni, il blitz dei carabinieri

Tenta di strangolare la moglie, lei fugge sul balcone, chiede aiuto e si salva. E' accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove l'ennesima aggressione è arrivata dopo 12 anni di vessazioni subìte da una donna.

Lui ha 61 anni, lei uno in meno. Una convivenza molto difficile la loro. La donna, nel 2023, ha provato a denunciare il marito ma poi ha scelto di tornare sui suoi passi. Da allora le minacce e botte sono diventate ancora più frequenti. E ieri sera è scattato l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco.

La 60enne era affacciata al balcone della sua abitazione, chiedeva aiuto, gridava piangendo. Qualcuno ha chiamato il 112 e i militari sono arrivati in pochi istanti. La vittima ha raccontato singhiozzando quello che era appena avvenuto. Dopo l'ennesima lite, il marito le aveva stretto le mani al collo, ne portava ancora i segni sulla pelle. L'uomo non ha reagito alle manette ma ha promesso alla moglie che sarebbe tornato a casa. E' ora in carcere, in attesa di giudizio. La donna è stata curata da un equipaggio del 118.