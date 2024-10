Porta Capuana: sorpreso a cedere droga nascosta in bocca e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 24enne

La polizia ha arrestato un 24enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un giovane che si aggirava con fare circospetto, come se stesse attendendo l’arrivo di qualcuno.

Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, il predetto è stato avvicinato da una persona alla quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dalla cavità orale.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l'uomo che è stato trovato in possesso di 6 involucri di cocaina e di 59 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.