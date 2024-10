San Giorgio a Cremano: prima giornata sportiva della parità In campo il Napoli calcio femminile

Si svolgerà a San Giorgio a Cremano la Prima Giornata Sportiva della Parità, dedicata alla promozione dell'uguaglianza di genere nello sport e nella società. Appuntamento il 24 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00 presso il Campo Raffaele Paudice con le giocatrici del Napoli Calcio Femminile, che saranno in campo con altri atleti e atlete della città per condividere con la comunità non solo la loro passione per il calcio, ma un messaggio di superamento degli stereotipi legati al mondo dello sport.

L’evento è a cura della Add Meladaj, in collaborazione con con l’AICS e la MP San Giorgio ed è patrocinato dalla Città di San Giorgio a Cremano che, nella persona del Sindaco Giorgio Zinno, intende porre al centro l'idea che lo sport è un terreno comune, dove il talento e la determinazione non conoscono genere.

“La Giornata Sportiva della Parità ha proprio l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'inclusione e della parità di genere; valori essenziali non solo nello sport ma anche in ogni aspetto della vita sociale – ha detto Zinno. Questa Prima Giornata Sportiva della Parità rappresenta un altro tassello nel percorso che stiamo facendo ormai da anni, verso una società sempre più inclusiva e un’occasione unica per la comunità di incontrare figure ispiratrici come le calciatrici del Napoli e riflettere insieme su un futuro più equo e giusto.”

E’ previsto anche un breve confronto sui temi dello sport femminile e sullo sport amatoriale e professionistico e vi saranno anche stand informativi e di giochi e gadget per i più piccoli, oltre che la nota Trattoria Nennella che offrirà un primo piatto ai presenti.