Turista americato scippato nei quartieri spagnoli: arrestato l'autore Un 34enne beccato dalla polizia grazie ai sistemi di videosorveglianza

La polizia ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per furto con strappo un 30enne napoletano con precedenti, anche specifici.

In particolare, gli agenti del commissariato Montecalvario hanno svolto un’attività investigativa in merito ad uno scippo di un orologio di un noto marchio ai danni di un turista americano, avvenuto lo scorso 11 ottobre in vico Speranzella ai Quartieri Spagnoli.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla visione dei sistemi di videsorveglianza presenti in zona, hanno ricostruito le fasi dell’evento delittuoso in cui il presunto indagato avrebbe asportato il prezioso monile dal polso del turista per poi fuggire a bordo di uno scooter condotto da un complice.

Gli agenti hanno rintracciato il prevenuto nella zona della Pignasecca ed hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto alcuni capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato.

Nella giornata odierna, all’esito della convalida, il giovane è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall’autorità procedente.