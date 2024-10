Ventenne sorpreso con una pistola in centro: bloccato e arrestato Il 20enne è stato denunciato anche per ricettazione

La polizia ha arrestato per porto e detenzione abusiva di arma clandestina un 20enne napoletano con precedenti di polizia; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi predisposti, nel transitare in via Santa Caterina a Formiello hanno controllato un giovane trovandolo in possesso di una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa e 19 cartucce, di cui una camerata. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.