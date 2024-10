Napoli: minori armati di coltelli, i genitori chiedono scusa Controlli dei militari a Chiaia e nel centro storico del capoluogo partenopeo

Giovani sorpresi con i coltelli durante i controlli dei Carabinieri nella notte e i genitori hanno chiesto scusa ai militari: ecco quanto accaduto durante le verifiche della compagnia Centro di Napoli in coordinamento con le pattuglie del nucleo radiomobile e del reggimento Campania tra i locali della movida di Chiaia e del centro storico del capoluogo partenopeo. Due minorenni, di 16 e 14 anni, erano armati di coltelli con lame di 23 centimetri. Alla scoperta dei Carabinieri i due giovani non hanno saputo cosa rispondere consegnando le armi, sequestrate immediatamente, ma chiedendo di non chiamare i genitori. Ovviamente, i militari hanno contattato le famiglie dei minori che hanno chiesto scusa. I giovani saranno comunque denunciati per porto abusivo di armi.