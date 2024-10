Porta Capuana a Napoli: sorpreso a cedere droga e arrestato Le manette ai polsi di un giovane salernitano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti un 35enne salernitano con precedenti, anche specifici.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato l'uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto un involucro a due persone che si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 3 involucri di crack e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa, mentre, i due acquirenti sono stati trovati in possesso rispettivamente di un involucro di crack. Per tale motivo, questi ultimi, sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.