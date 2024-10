L'accoltellamento al Vomero per litigi in famiglia: arrestato 46enne Svolta lampo nelle indagini dei carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e della pmz della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per lesioni personali aggravate con arma bianca un 46enne dei quartieri spagnoli già noto alle forze dell’ordine.

I fatti sono quelli avvenuti e, raccontati ieri, a via Morghen quando un 21enne era rimasto ferito da 5 fendenti da uno sconosciuto.

Tramontata l’ipotesi dell’aggressione per motivi di viabilità. Dalle indagini dei militari, coordinati dalla procura di Napoli, è emerso che i 2 protagonisti della vicenda si conoscessero. Il motivo dell’aggressione pare sia riconducibile a screzi di natura familiare. La vittima - dimessa dal Cardarelli con la prognosi di 15 giorni per ferite multiple da arma bianca agli arti - non avrebbe riconosciuto il 46enne coperto da un casco.

L’indagato, individuato grazie alle analisi delle preziose immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato rintracciato nell’ospedale Pellegrini dove era andato per farsi medicare alcuni piccoli tagli da ricondurre verosimilmente all'evento della mattina. Rinvenuti e sequestrati gli indumenti utilizzati dal 46enne in via Morghen.