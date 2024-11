Droga e spaccio a Porta Capuana a Napoli: ancora un arresto In manette un 37enne tunisino

La polizia ha arrestato un 37enne tunisino con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in piazza Capuana un soggetto seduto su una panchina che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di 17 involucri di cocaina del peso di circa 2,5 grammi, nascosti in un pacchetto di sigarette, e 90 euro; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso della dose appena acquistata.