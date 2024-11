L'omicidio di Santo Romano, il legale del 17enne: "Ha problemi psichiatrici" Nelle prossime ore l'udienza di convalida del fermo del minorenne, indagato per omicidio

"Parliamo di un ragazzino con problemi di natura psichiatrica, come accertato da una precedente perizia eseguita due anni fa in merito ad un procedimento legato ad un'aggressione subita in casa dalla madre. Questa perizia sarà fornita al giudice e fungerà da base alla mia richiesta per accertare se il ragazzo avesse la capacità di intendere al momento dell'aggressione e se abbia le capacità per partecipare al relativo giudizio. Ribadisco che queste cose sono scritte in una perizia relativa ad un precedente giudizio e non sono la possibile 'invenzione' fatta ora dalla difesa del ragazzo". Così l'avvocato Luca Raviele, legale del 17enne in stato di fermo per l'omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anni colpito da un proiettile al petto dopo una lite.

Martedì il minorenne comparirà davanti al giudice, per raccontare la propria versione dei fatti, nell'udienza di convalida del fermo in programma in mattinata.

"Il ragazzo racconta di avere reagito ad un'aggressione, durante la quale avrebbe ricevuto un calcio e nel corso della quale, mentre qualcuno lo manteneva per un braccio e un altro gli mostrava un coltello, avrebbe estratto la pistola e, voltandosi dall'altra parte, avrebbe sparato con la sola intenzione di difendersi", le parole dell'avvocato Raviele.