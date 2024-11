Ciambriello: troppi suicidi in carcere, appello alla politica Il garante dei detenuti Campania dettaglia: quest'anno dieci suicidi in Campania, 79 in Italia

“Ci sono stati quest'anno dieci suicidi in Campania, 79 in Italia, l'ultimo è di ieri". A ricordare i dati è Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania, intervenuto oggi, nel tribunale di Napoli, a un'assemblea su decreto Sicurezza e sistema penitenziario.

Ciambriello, che è anche portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà, lancia un appello "alla politica, alla magistratura di sorveglianza, al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: Bisogna fare sul serio", dice, evidenziando come negli ultimi due anni in Italia siano entrate in carcere "6.275 persone. Abbiamo sempre sentito dire dal governo che si vogliono costruire nuove carceri e caserme, ma sono solo 239 i posti in più liberati nei penitenziari. Al governatore e alla politica dico che dei 62mila detenuti presenti in Italia, 8mila devono scontare solo un anno di carcere. In Campania sono 999. Di questi 62mila, 3.904 devono scontare appena sei mesi di carcere. In Campania 466. E nessuno di questi è detenuto per reati di sangue. Ecco un modo concreto di svuotare le carceri".