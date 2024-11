Secondigliano: controlli e sanzioni da parte della polizia In campo anche ispettorato del lavoro e tecnici enel

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano. In particolare, gli agenti del locale commissariato, le unità cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, unitamente a personale dell’Asl Napoli 1 centro, dell’ispettorato del lavoro e i tecnici enel, hanno identificato 30 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllato diversi veicoli.

Inoltre, gli operatori, in corso Secondigliano, hanno controllato due esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte diverse prescrizioni per carenze igienico sanitarie e, ad uno di essi, anche per la presenza di lavoratori non in regola; i due titolari sono stati, sanzionati amministrativamente per diverse irregolarità, elevando sanzioni per un ammontare di circa 14mila euro.