Criminalità: sgominato un laboratorio di droga a Ponticelli Sequestrati oltre 10 kg di sostanze stupefacenti e munizioni

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Immacolata Concezione, hanno notato un soggetto uscire frettolosamente da un’abitazione; lo stesso, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo riuscendo, momentaneamente, a far perdere le sue tracce.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti, dopo aver diramato una nota di ricerca, hanno controllato l’abitazione in questione dove hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per il taglio e la lavorazione di sostanze stupefacenti.

Difatti, gli operatori hanno rinvenuto oltre 5 kg di marijuana, tra buste e sostanza ricavata dal taglio delle piante, 38 panetti di hashish del peso complessivo di circa 4 kg, 28 buste e vari pezzi di cocaina del peso di circa 1 kg, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 23 cartucce cal. 22; nelle camere da letto, invece, sono state scoperte due serre complete di impianto di ventilazione, lampade riflettenti e diverse piante di marijuana.

Pochi istanti dopo, gli agenti hanno rintracciato e bloccato l’indagato, identificato per il 30enne napoletano, che è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.