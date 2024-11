In auto con una pistola clandestina pronta all'uso: arrestato Nel mirino dei finanzieri un 36enne residente a Lauro, in Irpinia, ma domiciliato ad Ottaviano

Lo hanno trovato in possesso di una pistola non denunciata, con matricola modificata, cartuccia camerata e pronta all'uso. I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato un uomo a Boscoreale. Si tratta di un 36enne residente a Lauro, in Irpinia, ma di fatto domiciliato ad Ottaviano.

Si trovava alla guida di un'auto di notte: i militari hanno trovato la pistola nella cintura, nascosta tra gli indumenti.

Le fiamme gialle hanno trovato anche mille euro in contanti, sequestrati insieme alla Beretta calibro 22 e al proiettile. L'indagato aveva alle sue spalle diversi precedenti per lesioni, appropriazione indebita, ricettazione e stalking: il 36enne è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e condotto in carcere a Poggioreale.

La diffusione delle armi clandestine è un tema sempre più diffuso: lo scorso mese i finanzieriavevano sequestrato 2 fucili e 35 cartucce, rinvenuti lungo una via del Comune di Trecase, all’interno un tubo in metallo occultato in un canale di scarico di acqua piovana.

I fucili, rispettivamente modelli “Benelli” e “Breda”, perfettamente funzionanti, nonché il relativo munizionamento, sono stati sequestrati.