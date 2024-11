Due scosse in pochi minuti tra il Vesuvio e l'area flegrea a Napoli La conferma arriva dai sismografi dell'Ingv

I sismografi dell'Ingv nel pomeriggio di ierihanno registrato due scosse a distanza di 12 minuti nel Napoletano. Alle 18:20 la terra ha tremato sul Vesuvio, nel territorio del comune di Ottaviano, per una scossa di magnitudo 2.6. Alle 18:32 una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata a 3 km di profondità con epicentro nel comune di Pozzuoli, non distante da via Campana.