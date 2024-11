Minacciato con un coltello e rapinato del telefonino: arrestato un 20enne L'intervento immediato della polizia a San Giorgio a Cremano

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano per rapina aggravata e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Botteghelle, sono stati avvicinati da un giovane; quest’ultimo, indicando un uomo, ha raccontato che, poco prima, lo stesso, dopo averlo minacciato con un coltello, si era fatto consegnare il telefono cellulare.

Pertanto, i poliziotti hanno prontamente raggiunto e bloccato il giovane trovandolo in possesso della refurtiva e di un coltello.