Questura di Napoli: emessi tre divieti di accesso alle aree urbane Nei guai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni

Il questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento Dacur, istruiti e predisposti dalla divisione polizia anticrimine della questura, per periodi di uno e due anni, nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 16 e i 19 anni, che, lo scorso 5 ottobre, avevano partecipato ad una rissa scaturita da futili motivi nei pressi di un esercizio commerciale in via Aldo Moro ad Arcofelice.