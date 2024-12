Movida sotto tiro a Napoli: controlli e prescrizioni da parte della polizia Violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia, guardia di finanza, polizia locale, ispettorato del lavoro e dell’Asl Napoli 1 ha effettuato controlli nel quartiere Vomero, ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

In particolare, gli agenti dei commissariati Vomero,Vasto-Arenaccia, Poggioreale e Bagnoli, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con la collaborazione dei militari della guardia di finanza, degli operatori della polizia locale, dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asl Napoli 1, hanno identificato 250 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllato 71 veicoli e contestate 2 violazioni del codice della strada.

Ancora, gli operatori hanno controllato 26 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elevando complessivamente sanzioni per circa 9.000 euro, sono stati inoltre sequestrati 8 kg di generi alimentari.