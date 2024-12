Caivano, il Tribunale di Napoli Nord: "Organici e risorse carenti" Dopo il blitz al Parco Verde, restano diverse criticità irrisolte

Organici e risorse carenti al Tribunale di Napoli Nord, l'emergenza si ripropone dopo gli sgomberi coatti al Parco Verde di Caivano. Un territorio di competenza che racchiude 38 comuni dell'hinterland, per un totale di un milione di persone.

Anche nelle ore del blitz il procuratore capo Maria Antonietta Troncone aveva evidenziato le difficoltà, chiedendosi "se riuscirò mai a vedere il processo a coloro che hanno occupato abusivamente gli alloggi al Parco Verde", cioè ai 419 indagati. La Troncone ha chiesto "attenzione al Ministero per le criticità non risolte, e ciò non per solo per chi lavora a Tribunale e Procura, ma soprattutto per il territorio, altrimenti non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e riportare la legalità in un'area molto complicata".

Difficoltà che si trascinano da anni e che a più riprese sono finite sul tavolo del ministero della Giustizia.