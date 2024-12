Napoli, dovrà scontare 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento di determinazione di pene concorrenti a carico di un 50enne

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso lo scorso 25 novembre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli - ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, il 50enne dovrà espiare la pena di 4 anni, 1 mese e 28 giorni di reclusione per falsa testimonianza, simulazione di reato e per reati in materia di stupefacenti, commessi a Pozzuoli e Napoli tra il 2014 e il 201.