Emanuela morta nel rogo del B&B: ecco chi sono i due indagati Fissata l'autopsia, la Procura vuole fare chiarezza sulla tragedia di piazza Municipio

E' stata fissato per venerdì il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Emanuela, la 27enne della provincia di Lecce deceduta la notte tra il 28 e il 29 novembre scorsi mentre dormiva in una "casa vacanza" di Napoli.

La Procura di Napoli (pm Federica della sezione "Lavoro e colpe professionali") in vista dell'esame hanno iscritto - come atto dovuto - due persone - il proprietario e il gestore dell'appartamento - ipotizzando i reati di omicidio colposo e incendio colposo.

Secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco a innescare l'incendio sarebbe stato un corto circuito verificatosi dell'impianto elettrico in particolare di una sauna presente della "casa vacanze" di piazza Municipio.