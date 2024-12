Napoli: parcheggiatori abusivi, negozi con contatori manomessi e spaccio Il bilancio di una due giorni di controlli da parte dei carabinieri

I carabinieri della compagnia Napoli-Bagnoli, del reggimento “Campania” e del nucleo cinofili di Sarno hanno svolto controlli straordinari nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta.

Al rione traiano è stato tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio un 49enne che, benché fosse sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in casa nascondeva droga pronta per lo spaccio. Durante la perquisizione, infatti, i militari hanno scoperto e sequestrato 7 grammi di marijuana divisa in dosi. Eè ora ai domiciliari. La droga sottoposta a sequestro.

Ancora droga. Arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 52enne di Bagnoli, già noto alle forze dell’ordine. Stava percorrendo via agnano sulla propria auto, con un involucro da 39 grammi di cocaina nascosto negli slip, quando è stato notato dai carabinieri di Bagnoli. Fermato e arrestato ora è ai domiciliari ed attende il giudizio direttissimo.

Due le attività commerciali in cui, durante i controlli, sono stati scoperti contatori manomessi per rubare energia elettrico. Denunciate due persone per furto.

Scoperta e denunciata anche una donna che aveva “truccato” il contatore di casa rubando, negli anni, energia elettrica per circa 6.000 euro.

Nel corso dei controlli, è stato denunciato anche un 42enne di Pianura, fermato alla guida di un’auto senza targhe e provento di un furto commesso in estate a somma vesuviana.

Denunciati infine anche due parcheggiatori abusivi, entrambi noti nel quartiere Fuorigrotta, sorpresi mentre importunavano i clienti del mercatino in via metastasio.