Napoli, piazza Carlo III: un arresto dei carabinieri per spaccio In manette un 20enne di Benevento

Un 20enne di benevento, già noto alle forze dell’ordine, era in piazza carlo III dove è stato notato dai carabinieri del nucleo radiomobile di napoli i quali lo hanno fermato e perquisito.

Era in effetti in possesso di circa 20 grammi di cocaina e hashish divise in dosi, oltre a denaro in contante ritenuto provento illecito. a casa, successivamente, è stata scoperta anche della marijuana.

Il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.